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общество

Стало известно, почему растут цены на кофе в Новосибирске

Фото: Pexels.com

В Новосибирске растут цены на кофе. Данные Новосибирскстата показывают, что за последние пять лет цены на молотый кофе и кофейные зерна увеличились на 41%. Об этом пишет Infopro54.

Директор компании «Дело Вкуса» Владимир Тонконог рассказал, что снижения цен на кофе в ближайшем будущем не будет. Он отметил, что нет конкуренции и влияет рост курса доллара.

Тем не менее, Тонконог подчеркнул, что спрос на кофе остается стабильным, и покупатели адаптируются под нынешнии реалии. Розничные цены поднимаются меньше в процентном отношении, чем оптовые цены, так как розничные операторы компенсируют затраты на закупку. Кроме того, Тонконог отметил, что некоторые покупатели продолжают приобретать дорогие сорта кофе, несмотря на изменения в экономической обстановке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске компания Fesco до конца 2024 проведет реконструкцию терминала.

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Игорь Кириченко
Журналист

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