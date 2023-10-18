Стало известно, почему растут цены на кофе в Новосибирске

В Новосибирске растут цены на кофе. Данные Новосибирскстата показывают, что за последние пять лет цены на молотый кофе и кофейные зерна увеличились на 41%. Об этом пишет Infopro54.

Директор компании «Дело Вкуса» Владимир Тонконог рассказал, что снижения цен на кофе в ближайшем будущем не будет. Он отметил, что нет конкуренции и влияет рост курса доллара.

Тем не менее, Тонконог подчеркнул, что спрос на кофе остается стабильным, и покупатели адаптируются под нынешнии реалии. Розничные цены поднимаются меньше в процентном отношении, чем оптовые цены, так как розничные операторы компенсируют затраты на закупку. Кроме того, Тонконог отметил, что некоторые покупатели продолжают приобретать дорогие сорта кофе, несмотря на изменения в экономической обстановке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске компания Fesco до конца 2024 проведет реконструкцию терминала.