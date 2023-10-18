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общество

В Новосибирске компания Fesco до конца 2024 проведет реконструкцию терминала

Фото: Pexels.com

Нынешних мощностей компании не достаточно, чтобы обеспечить потребности растущего рынка контейнерных перевозок.

Транспортная компания FESCO планирует провести реконструкцию своего контейнерного терминала в Новосибирске до конца 2024 года. Благодаря этому хотят увеличить мощность компании из-за роста спроса на контейнерные перевозки. Об этом сообщает ТАСС.

Реконструкцию выполнят по этапам. Начнут с покупки нового участка площадью четыре гектара. Это позволит увеличить площадь терминала почти вдвое. В следующем году площадку укрепят и забетонируют.

Компания также планирует увеличить длину железнодорожных путей, модернизировать существующую инфраструктуру, приобрести новую технику и установить кран с высокой грузоподъемностью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители района Плотниково пожаловались Путину на мусорную концессию в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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