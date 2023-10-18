Жители района Плотниково пожаловались Путину на мусорную концессию в Новосибирске

Новосибирцы также указали, что у жителей нет центрального водоснабжения, поэтому они вынуждены использовать воду из подземных скважин.

Многодетные семьи Плотниковского сельсовета обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не разрешать создание мусорного полигона в непосредственной близости от их жилья. Об этом сообщили в социальных сетях. Жители подчеркнули, что президент играет важную роль в заботе о многодетных семьях.

Некоторые люди продали свои квартиры и переехали в более чистые районы. Однако строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых отходов им серьезно угрожает.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске установят 8 новых остановочных павильонов.