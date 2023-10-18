В Новосибирске установят 8 новых остановочных павильонов

Восемь остановочных павильонов установят в Новосибирске.
Восемь новых остановочных павильонов планируют разместить в Новосибирске до конца 2023 года. Работы оцениваются в 5 миллионов 755 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Аукцион на поиск подрядчика объявили в «Городском центре организации дорожного движения». Павильоны хотят установить в Ленинском, Кировском, Калининском и Железнодорожном районах Новосибирска.
Кроме того, заездные карманы оборудуют на остановках «Стадион Сибирь», «Сибиар», «Полевая», «Площадь Кирова». На остановках «Улица Учительская», «Жилмассив Западный», «Театр Красный Факел» и обратной стороне «Площади Кирова» карманы обустраивать не станут.
Подать заявку на участие в торгах можно до 25 октября, а завершить работы подрядчик должен к 31 декабря.
Напомним, что участник специальной военной операции (СВО) из Красноярска предложил внести изменения в процесс обучения для получения водительского удостоверения бойцов СВО.