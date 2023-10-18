В Новосибирске установят 8 новых остановочных павильонов

Восемь остановочных павильонов установят в Новосибирске.

Восемь новых остановочных павильонов планируют разместить в Новосибирске до конца 2023 года. Работы оцениваются в 5 миллионов 755 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Аукцион на поиск подрядчика объявили в «Городском центре организации дорожного движения». Павильоны хотят установить в Ленинском, Кировском, Калининском и Железнодорожном районах Новосибирска.

Кроме того, заездные карманы оборудуют на остановках «Стадион Сибирь», «Сибиар», «Полевая», «Площадь Кирова». На остановках «Улица Учительская», «Жилмассив Западный», «Театр Красный Факел» и обратной стороне «Площади Кирова» карманы обустраивать не станут.