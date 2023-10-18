В Новосибирске назвали дату заморозков до – 5

В Западно-Сибирском гидрометцентре рассказали, когда в Новосибирске установятся минусовые температуры.

В Новосибирске в ближайшие дни установятся минусовые температуры. Ещё три дня можно будет насладиться солнечной, тёплой погодой, но уже в выходные резко похолодает.

Если ещё в среду, 18 октября, столбик термометра поднимется до + 18 градусов, то уже в пятницу, 20 октября, он опустится до +13. Как объясняет дежурный синоптик Западно-Сибирского УГМС Светлана Автухова к выходным в Новосибирск придёт холодный антициклон из Атлантики.

Уже в выходные, 21-22 октября, столбик термометра не поднимется выше +10 градусов. А в ночь на воскресенье он покажет до минус 5 градусов.

Также, как сообщает VN.ru, уже на следующей неделе в Новосибирск придёт «глубокая осень». Уже после выходных столбик термометра не поднимется выше + 8 градусов, а дальше – установятся отрицательные температуры.



«Последует серия циклонов, которая принесет осадки и похолодание. Вынос тепла еще может быть, но к таким показателям, как в середине октября, мы уже не вернемся. Хотя в целом средняя температура не будет откланяться от нормы», — рассказала Светлана Автухова.

Первое дыхание зимы можно будет ощутить уже 25 октября: столбик термометра опустится до – 10 градусов, а потом может выпасть и первый снег.

Напомним, уже сейчас можно сказать, какой будет эта зима: для этого достаточно понаблюдать за ночным небом 20 октября. Подробнее – читайте в этом материале.