В Новосибирске суд выпустил осуждённых за драку футбольных фанатов из СИЗО

Новосибирский областной суд пересмотрел дело о драке футбольных фанатов «Сибири» и «Енисея» и отменил им наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.

Инцидент произошёл 18 ноября 2017 года. В этот день на стадионе одной из школ Заельцовского района состоялся матч между игроками футбольного клуба «Сибирь» из Новосибирска и «Енисея» из Красноярска.

После игры произошла потасовка, в которой один из болельщиков получил тяжёлые травмы и вскоре скончался в медицинском учреждении. Так, в 2022 году на скамье подсудимых оказались Дмитрий Комов и Владимир Калугин.

19 июня этого года Заельцовский районный суд вынес приговор – оба фаната обвинялись по части 4 статьи 111 УК РФ. Наказание оказалось весьма суровым.

«Им было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима,

- рассказали в Заельцовском районном суде. — Осужденных взяли под стражу прямо в зале суда».

Естественно, адвокаты не согласились с этим решением суда и подали апелляционную жалобу, которую рассмотрели только 13 октября.

Новосибирский областной суд нашёл при рассмотрении этого дела «существенное нарушение уголовно-процессуального закона». Комова и Калугина освободили из СИЗО.

«Третий раз дело рассмотрят в том же Заельцовском суде Новосибирска в новом составе»,

- сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

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