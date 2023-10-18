В Новосибирске таинственно исчез пожилой мужчина в галошах

В Кировском районе Новосибирска пропал пожилой мужчина, которому необходима медицинская помощь.

В Новосибирске сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» занялись активным поиском 64-летнего Юрия Егорова, который исчез 18 октября в Кировском районе Новосибирска. Он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Ориентировка размещена в сети.

«Идет активное распространение ориентировки в сети. Заявка имеет статус “срочно”, потому что мужчина нуждается в медицинской помощи», – прокомментировала Сибкрай.ru руководитель пресс-службы новосибирского отряда Ольга Бобкова.

Приметы пропавшего: рост 168-170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения на Юрии были черная куртка, синие джинсы, светло-коричневая куртка, красная толстовка без капюшона и черные галоши.

Если вам что-либо известно о местонахождении Юрия, сообщите по телефону горячей линии «ЛизаАлерт Новосибирская область» 8 (800) 700-54-52 или номеру полиции 112.

Напомним, что по дороге из Ростова в Новосибирск пропал 41-летний мужчина.