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общество

В Новосибирске закрыли пять популярных аптек

Фото: freepik

В Новосибирске закрыли муниципальные аптеки из-за большого убытка.

Директор муниципального предприятия «Новосибирские аптеки» Дмитрий Гришунин объяснил причину, из-за который были вынуждены закрыть аптеки.

По словам Гришунина, сейчас закроют только самые убыточные аптеки и пункты.

«Мы проанализировали эффективность и пришли к выводу, что рентабельность некоторых объектов находится в глубоком минусе в течение длительного времени», — прокомментировал Дмитрий Гришунин.

В этом году в Новосибирске закрылось пять муниципальных аптек и появилось восемь новых.

Напомним, что в России заявили о тройной эпидемии вирусов осенью 2023 года. Сезонные вирусы, грипп и коронавирус пройдут по разным регионам страны. Врачи планируют сменить тактику лечения, потому что эти заболевания схожи по симптоматике.

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Валерия Митрохина
Журналист

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