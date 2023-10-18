В Новосибирске закрыли пять популярных аптек

В Новосибирске закрыли муниципальные аптеки из-за большого убытка.

Директор муниципального предприятия «Новосибирские аптеки» Дмитрий Гришунин объяснил причину, из-за который были вынуждены закрыть аптеки.

По словам Гришунина, сейчас закроют только самые убыточные аптеки и пункты.

«Мы проанализировали эффективность и пришли к выводу, что рентабельность некоторых объектов находится в глубоком минусе в течение длительного времени», — прокомментировал Дмитрий Гришунин.

В этом году в Новосибирске закрылось пять муниципальных аптек и появилось восемь новых.

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