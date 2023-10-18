В России заявили о тройной эпидемии вирусов осенью 2023 года

Тройная эпидемия вирусов накроет страну в этом сезоне.
Осенью 2023 года в России может начаться тридемия. Об этом сообщила завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко.
По её словам, в России начнётся новая «вирусная реальность». Сезонные вирусы, грипп и коронавирус пройдут по разным регионам страны. Врачи планируют сменить тактику лечения, потому что эти заболевания схожи по симптоматике.
Однако Эсауленко отметила, что коронавирус стал не таким опасным, как прежде. И медицина России готова к таким вызовам.
Напомним, что больше половины сибиряков выступили против ограничений, связанных с ростом заболеваемости COVID-19.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Красноярском крае впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 («Эрис»).