В России заявили о тройной эпидемии вирусов осенью 2023 года

Тройная эпидемия вирусов накроет страну в этом сезоне.

Осенью 2023 года в России может начаться тридемия. Об этом сообщила завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко.

По её словам, в России начнётся новая «вирусная реальность». Сезонные вирусы, грипп и коронавирус пройдут по разным регионам страны. Врачи планируют сменить тактику лечения, потому что эти заболевания схожи по симптоматике.