В Новосибирской области за год в ДТП погибли 200 человек

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили аварийность на дорогах региона: на территории НСО в ДТП погибли уже 200 человек.

Глава Управления ГИБДД ГУВД МВД по региону Александр Бабенков на заседании транспортного комитета Заксобрания сообщил, что за первые девять месяцев 2023 года в Новосибирской области количество аварий превысило 1800.

По словам Александра Бабенкова, за девять месяцев этого года на дорогах НСО произошло 22389 ДТП, из которых 1860 – происшествия с пострадавшими. Как показывает статистика, это на 20% больше, чем за 2022 год.

Вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов отметил, что ДТП чаще всего происходят с 11 до 18 часов. А самым аварийным днём считается пятница.

Большинство ДТП было отмечено в Новосибирске: 1,1 тысяча аварий, в которых погибли 47 человек. На 85% ДТП случаются по вине водителей из-за несоблюдения скорости.

В Новосибирской области на 200% увеличилось количество погибших детей в авариях.

В связи с этим, в ГИБДД было предложено исправить ситуацию с повышенной аварийностью. Для этого хотят заняться установкой искусственных неровностей на дорогах, обустройством дорог светофорами. Что немаловажно, было предложено установить дублирующие знаки дорожного движения на опасных поворотах.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что появилось видео ДТП, в котором погиб 30-летний мотоциклист из Новосибирска.