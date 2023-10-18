В Новосибирской областной больнице произошёл пожар

В больнице Новосибирска произошло возгорание — воспламенился источник бесперебойного питания.

В Новосибирске в больнице произошел пожар. Возгорание началось 17 октября в 23:01 на первом этаже корпуса областной клинической больницы. Задымление было обнаружено системой «Стрелец-Мониторинг», установленной в медучреждении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожар охватил площадь в 1 квадратный метр в помещении кабинета компьютерной томографии. В результате возгорания был поврежден источник бесперебойного питания.

10 человек персонала самостоятельно эвакуировались, а еще одного медработника спасатели вывели из здания с помощью специальных устройств. Пациентам и остальным сотрудникам эвакуация не потребовалась. Пожарные также провели дымоудаление. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее в Новосибирске виновников пожара с погибшими китайцами отправили в колонию.