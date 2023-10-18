Врач Киселевич перечислила способы облегчить сильный кашель

По словам специалиста, облегчить сильный кашель можно при помощи обильного питья.

Кандидат медицинских наук Наталия Киселевич рассказала в беседе с Pravda.Ru, что при сильном кашле следует сразу же обратиться к специалисту, но при этом есть несколько способов, которые помогут облегчить состояние самостоятельно.

По словам специалиста, важно каждый день проветривать помещение и увлажнять воздух в квартире. Также необходимо пить много жидкости или рассасывать леденцы для снятия першения в горле. Вдобавок важно устранить все раздражающие факторы, которые могут усилить приступ кашля.

Кроме того, Киселевич посоветовала делать дыхательную гимнастику, больше гулять на свежем воздухе и двигаться, если позволяет самочувствие.

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