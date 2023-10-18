Всеобщая мобилизация или слухи? Россиян напугали сообщением в сети об СВО

В России всё ещё действует президентский Указ о мобилизации от 22.09.2022 года, а также периодически всплывают тревожные сообщения в сети.

По единодушному мнению российских юристов, для объявления мобилизации необходимо наличие определенных условий:

- угроза целостности или независимости России;

- вооруженное вторжение на территорию страны;

- стихийное бедствие или катастрофа, угрожающие жизни или здоровью граждан.

Ни одно из этих условий в текущий момент не имеет места в жизни страны.

Однако некоторые высказывания политиков, особенно выдернутые из контекста и представленные в качестве пугающих новостей, тревожат россиян. Так, слова председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что законы в нашей стране в 2022-23 годах принимались «под большую войну и общую мобилизацию», произнесённый с высокой трибуны Госдумы, были истолкованы двояко. Хотя речь шла об увеличении возрастного порога по призыву и других изменениях, не касающихся ни войны, ни мобилизации.

Развеивать слухи пришлось и министру обороны РФ Сергей Шойгу, который не раз заявлял об уверенных темпах набора добровольцев-контрактников. По его словам, через Центр набора на контракт ежедневно проходит 1 336 человек, в сентябре их число достигло 30 000, а с начала текущего 2023 года – уже перевалило за 300 000.

При таких объёмах дополнительной мобилизации не требуется, не раз заверял глава оборонного ведомства. Что касается повесток, разосланных резервистам нынешней осенью, то они подразумевают сверку данных о военнообязанных, которая проводится в рамках создания Единого реестра.