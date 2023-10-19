Авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав в Новосибирске

Авиакомпания не оказала соответствующие услуги пассажирам в Новосибирске ее оштрафовали.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, новосибирская транспортная прокуратура потребовала оштрафовать авиакомпанию ООО «Северный ветер» (Nordwind Airlines) за нарушение прав пассажиров.

В июне 2023 года воздушное судно выполняло рейс Сочи – Кемерово. Самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Новосибирска из-за установленных дефектов взлетно-посадочной полосы в аэропорту назначения, после чего авиакомпания не обеспечила пассажирам необходимые условия временного бесплатного пребывания в Новосибирске на протяжении 9 часов.

Авиакомпанию привлекли к ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Напомним, что после посадки самолёта в поле в работе «Уральских авиалиний» нашли множество нарушений.