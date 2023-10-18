После посадки самолёта в поле в работе «Уральских авиалиний» нашли множество нарушений

В ходе проверки авиакомпании «Уральские авиалинии» Ространснадзор выявил ряд нарушений в области технического обслуживания и обучения персонала. Об этом сообщают «Известия».

Комиссия оценила качество работ по техническому обслуживанию шести аэробусов. Проверяющие выявили нарушения при нанесении герметики, также нашли коррозию, дефекты фюзеляжей и загрязнения стоек шасси. Кроме того, около 150 инженеров авиакомпании не прошли плановую переподготовку.

Несмотря на эти нарушения, Ространснадзор не пришел к выводу о приостановке деятельности авиакомпании. Они отметили, что «Уральские авиалинии» уже начали устранение части проблем до завершения проверки.

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