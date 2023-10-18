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общество

Иностранцы, чьи родственники жили в России, смогут получить ВНЖ

Фото: duma.gov.ru

Иностранцы, чьи прямые родственники постоянно жили в России, смогут получать ВНЖ минуя разрешение на временное проживание.

В Государственную Думу России депутат Константин Затулин внес законопроект, предлагающий упростить процедуру получения видов на жительство для иностранных граждан, проживающих в России и имеющих прямых родственников, чьи связи с российской территорией уходят в историческое прошлое.

Согласно тексту законопроекта, этим лицам предоставят возможность обойти обязательный этап получения разрешения на временное проживание, что создаст менее сложный путь к получению гражданства России.

Полный текст документа доступен в базе данных Госдумы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что президент РФ Путин пригласил Джо Байдена на блины.

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Игорь Кириченко
Журналист

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