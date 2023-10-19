Бойцы СВО негативно высказались о концерте Дианы Арбениной в Новосибирске

Военнослужащие российской армии высказались против выступления лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной.

Военнослужащие российской армии недовольны запланированным выступлением лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной на «Локомотив-Арене» в Новосибирске. Об этом Сиб.фм рассказал глава «Союза отцов» Сергей Майоров.

«Военные, конечно, негативно высказались. Они защищают интересы нашей Родины, отстаивают духовно-нравственные ценности, а здесь люди, которые высказываются против и не поддерживают их действия, направленные на защиту Отечества, спокойно получают государственные площадки для концерта», — заявил Майоров.

Региональное Министерство культуры уведомило Майорова о том, что не может повлиять на ситуацию, поскольку «Локомотив-Арена» находится под юрисдикцией Министерства физической культуры и спорта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Диана Арбенина ответила на требование отменить её концерт в Новосибирске.