Бойцы СВО возмутились концертом Дианы Арбениной в Новосибирске

Военнослужащие СВО недовольны концертом Дианы Арбениной в Новосибирске.

Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной на «Локомотив-Арене» в Новосибирске вызвал негодование у бойцов специальной военной операции. Об этом глава «Союза отцов» Сергей Майоров заявил в беседе с «Сиб.фм».

По его словам, военные дали негативную оценку концерту исполнительницы в столице Сибири.

«Они защищают интересы нашей Родины, отстаивают духовно-нравственные ценности, а здесь люди, которые высказываются против и не поддерживают их действия, направленные на защиту Отечества, спокойно получают государственные площадки для концерта», — подчеркнул Майоров.

Однако глава «Союза отцов» не может повлиять на ситуацию. Как отметили в региональном Минкульте, «Локомотив-Арена» находится под юрисдикцией Министерства физической культуры и спорта.

Напомним, что в Новосибирске задержали двух мужчин, которые произвели 7 выстрелов в местного бизнесмена.