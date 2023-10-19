Новосибирский бизнесмен заплатил двум киллерам 10 миллионов рублей за убийство коллеги

В Новосибирске задержали двух киллеров, которые попытались убить бизнесмена за 10 миллионов рублей.

В Новосибирске задержали двух мужчин, которые произвели 7 выстрелов в местного бизнесмена. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

По данным ведомства, организатор преступления из-за личных неприязненных отношений с 40-летним Владимиром Ф. разработал план по его убийству. Он привлёк двух знакомых для совершения преступления за не менее 10 миллионов рублей.

В ночь на 15 августа в Октябрьском районе киллеры дождались Владимира и произвели 7 выстрелов из пистолета. Врачи сумели спасти жизнь потерпевшему. На мужчин возбудили уголовное дело за покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Сам организатор объявлен в федеральный розыск.



Напомним, в Новосибирске раскрыта личность бизнесмена, в которого стрелял киллер на Ипподромской.