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общество

Число погибших россиян в Израиле выросло до 19 человек

Фото: Pexels.com

Как минимум двое россиян находятся в заложниках.

Посольство России в Израиле сообщило о текущей ситуации в регионе. На 19 октября, погибшими зарегистрированы 19 российских граждан, у которых также было гражданство Израиля.

Помимо этого, 7 россиян считаются без вести пропавшими. По словам израильских властей, минимум два гражданина России находятся в заложниках в секторе Газа.

Напомним, что 14 октября стало известно о 16 погибших россиянах в Израиле.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Болгария обнародовала предсказания Ванги на 2024 год.

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Игорь Кириченко
Журналист

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