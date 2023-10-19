Число погибших россиян в Израиле выросло до 19 человек

Как минимум двое россиян находятся в заложниках.

Посольство России в Израиле сообщило о текущей ситуации в регионе. На 19 октября, погибшими зарегистрированы 19 российских граждан, у которых также было гражданство Израиля.

Помимо этого, 7 россиян считаются без вести пропавшими. По словам израильских властей, минимум два гражданина России находятся в заложниках в секторе Газа.

Напомним, что 14 октября стало известно о 16 погибших россиянах в Израиле.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Болгария обнародовала предсказания Ванги на 2024 год.