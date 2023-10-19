Дорогу на улице Лежена обещают открыть до конца октября в Новосибирске

Дорогу на улице Лежена в Новосибирске планируют открыть до конца октября.

Пробки на улицах Лежена и Кошурникова уже несколько месяцев возмущают жителей Новосибирска. С 7 июля там перекрыта дорога из-за ремонта теплотрассы. Выезд с Лежена на Кошурникова заблокирован.

«Я не могу проехать домой к родителям. Мне приходится проезжать всю эту пробку на Кошурникова, ехать на Богаткова до Лады, разворачиваться, и только так я проеду на Лежена. Нужно потратить много времени, чтобы развернуться, потому что никто никого не пропускает. Это продолжается уже почти четыре месяца. Периодически закапывают то один участок дороги, то другой. Я прямо сейчас стою в пробке!» — возмущается автомобилистка Анастасия в беседе с «Сиб.фм».

Особенно тяжело приходится новосибирцам в час-пик. Им приходится стоять в пробках десятки минут. По словам Анастасии, сроки открытия дороги постоянно сдвигаются.

Как отмечают в СГК, во время работ подрядчик проложил две крупные трубы диаметром 1000 миллиметров вместо четырёх 700-миллимитровых. Длина нового трубопровода — 290 метров.

Сроки окончания работ увеличили из-за того, что теплотрасса проходит над тоннелем метрополитена. Ремонт уже закончен, однако новосибирцам придётся ждать до конца октября — пока подрядчик не восстановит благоустройство участков.

Напомним, что в Законодательном собрании Новосибирской области высказались об опасных дорогах города.