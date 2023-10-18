Опасные дороги в Новосибирске раскритиковали депутаты Заксобрания

В Заксобрании раскритиковали опасные новосибирские дороги.

В Законодательном собрании Новосибирской области высказались об опасных дорогах города. Об этом сообщил глава транспортного комитета Валерий Ильенко.

По его словам, 39 из 41 места концентрации ДТП находятся в Новосибирске. Как отмечает Ильенко, такие показатели возникли из-за того, что мэрия не ведет системную работу по снижению аварийности.

«Мы считаем, что работа неудовлетворительная в городе Новосибирске по знакам, по разметке, по перекресткам, и так далее. Мы об этом будем еще отдельно говорить», — заявил Ильенко.

Зампред комитета Сергей Титков добавил, проект организации дорожного движения отсутствует только в Новосибирске из всех городов-миллионников страны.

Как подчеркнул первый вице-мэр Олег Клемешов, в бюджете города уже заложены средства на финансирование этого проекта.

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