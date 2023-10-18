В Минздраве объяснили снижение детской смертности в Новосибирской области

В Новосибирской области уменьшилось количество детских смертей в 2023 году.

В 2023 году число смертей несовершеннолетних сократилось в Новосибирской области. Об этом сообщили на медицинском форуме-выставке «Здравоохранение Сибири-2023».

Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, в регионе прослеживается снижение детской и младенческой смертности. С января по сентябрь 2023 года число случаев смертей несовершеннолетних уменьшилось с 55,1 до 44,1 случаев на 100 тысяч детей. Смертность младенцев снизилась с 4,9 снизилось до 4,3 на тысячу детей.

Хальзов считает, что этому способствовала реализация нацпроекта «Здравоохранение» в регионе. Уже построено более 150 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлиник, а до конца 2023 года введут ещё 50 объектов.

Ранее в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области заявили, что с января по сентябрь 2023 года было составлено 192 записи актов о смерти детей.

Напомним, что матери из Новосибирска рассказали «Сиб.фм», насколько тяжело смириться с потерей ребёнка.