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общество

Еще 80 тысяч новосибирцев смогут ездить в электричках бесплатно в 2024 году

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Почти 80 тысяч жителей Новосибирской области сделали выбор в пользу бесплатного проезда на пригородных поездах в 2024 году вместо денежной компенсации.

Также 74,260 человек предпочли получать лекарства за счет государственного бюджета. Другие доступные льготы включают лечебное питание для детей-инвалидов, санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Общее число льготников федерального уровня в Новосибирской области составляет 225 тысяч человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском открыли две многофункциональные спортплощадки.

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Игорь Кириченко
Журналист

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