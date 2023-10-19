Еще 80 тысяч новосибирцев смогут ездить в электричках бесплатно в 2024 году

Почти 80 тысяч жителей Новосибирской области сделали выбор в пользу бесплатного проезда на пригородных поездах в 2024 году вместо денежной компенсации.

Также 74,260 человек предпочли получать лекарства за счет государственного бюджета. Другие доступные льготы включают лечебное питание для детей-инвалидов, санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Общее число льготников федерального уровня в Новосибирской области составляет 225 тысяч человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском открыли две многофункциональные спортплощадки.