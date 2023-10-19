Под Новосибирском открыли две многофункциональные спортплощадки - адреса

Вчера, 18 октября, в Бердске открыли две новые многофункциональные спортивные площадки, расположенных во дворах домов по адресам: улица Попова, 33, и улица Лелюха, 13. Об этом сообщила Администрация города.

В этом году в Бердске по региональной программе ввели в эксплуатацию уже три инновационных спортивных комплекса. Первый из них, на улице Вокзальная, 20, открылся в конце августа. Эти площадки предназначены для мини-футбола, волейбола, баскетбола и большого тенниса. Ими будет управлять организация «Спортоград».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске благоустройство сквера «Радуга» завершат в октябре 2023 года.