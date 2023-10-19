В Новосибирске благоустройство сквера «Радуга» завершат в октябре 2023 года

В сквере «Радуга» в Ленинском районе Новосибирска продолжается комплексное благоустройство завершилось на 90%. Площадь благоустройства составила почти один гектар. В настоящее время уже установили освещение, основание для сцены и клумбу.

Также уже поставили лавочки. Сейчас продолжаются монтажные работы на детских и спортивных площадках. К тому же уже доделывают пешеходные дорожки, а также высаживают десятки видов деревьев и кустарников.

По словам заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Сергея Глебова работы планируют завершить до конца октября.

На благоустройство «Радуги» выделили 44 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в музыкальном театре выпустят свою версию «Титаника».