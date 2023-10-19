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общество культура

В Новосибирске в музыкальном театре выпустят свою версию «Титаника»

Фото: Pexels.com

Новосибирский музыкальный театр поставит мюзикл по мотивам истории гибели парохода «Титаник».

Новосибирский музыкальный театр планирует выпустить мюзикл под названием «Титаник». Об этом сообщил директор театра Леонид Кипнис на пресс-конференции ТАСС.

В этом проекте собираются исследовать знаменитую историю о «Титанике» в рамках жанра мюзикла. Работа над постановкой уже активно ведется, с участием московского драматурга Константина Рубинского и питерского композитора Владимира Баскина, которые занимаются разработкой сюжета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгений Артемьев.

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Игорь Кириченко
Журналист

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