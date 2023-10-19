В Новосибирске в музыкальном театре выпустят свою версию «Титаника»

Новосибирский музыкальный театр поставит мюзикл по мотивам истории гибели парохода «Титаник».

Новосибирский музыкальный театр планирует выпустить мюзикл под названием «Титаник». Об этом сообщил директор театра Леонид Кипнис на пресс-конференции ТАСС.

В этом проекте собираются исследовать знаменитую историю о «Титанике» в рамках жанра мюзикла. Работа над постановкой уже активно ведется, с участием московского драматурга Константина Рубинского и питерского композитора Владимира Баскина, которые занимаются разработкой сюжета.

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