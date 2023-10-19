Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгений Артемьев

Актер сериала «Улицы разбитых» фонарей Евгений Артемьев умер в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской, актер театра и кино Евгений Артемьев умер на 69-м году жизни 14 октября.

Евгений Артемьев родился 14 мая 1955 года. После окончания ЛГИТМиК в 1981 году пошел работать в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской и «Театр на Неве».

Его самые известные роли были в таких фильмах как «Два голоса», «Без видимых причин», «Это было за Нарвской заставой». Также актер снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Хроники убойного отдела», «Шеф» и др.

Напомним, что популярный каскадер и актер, который ставил трюки в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Николай Ващилин скончался на 77-м году жизни.