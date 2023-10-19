Губернатор Новосибирской области рассказал о перспективах развития туризма в регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире «Вести Новосибирск» рассказал о том, какие изменения происходят в регионе, чтобы привлекать больше туристов.

Новосибирская область примет участие в международном форуме, который пройдёт в Москве на ВДНХ с 4 ноября, где покажет туристическую привлекательность региона.

По словам губернатора Новосибирской области, на сегодняшний день в регионе действуют несколько точек, где уже налажен большой поток туристов. К ним относятся: озеро Карачи, санатории Краснозёрский и Доволенский. Также активно появляются и новые локации.

Андрей Травников отметил, что транспортная доступность и благоустройство Новосибирска являются наиболее значимыми задачами при развитии туризма. Потому что именно с этого и начинается знакомство с регионом.

А по словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, доходы от туриндустрии в регионе постоянно растут.

«Если за 2022 год у нас объём налогов составлял порядка 1,5-2 миллиардов, то в этом году мы вышли на уровень чуть более шести миллиардов рублей. То есть это уже существенно, это сопоставимо с другими отраслями, например, со строительством», – рассказал министр Лев Решетников.

Напомним, что губернатор назвал жареных карасей фирменным блюдом Новосибирской области.