Губернатор Травников назвал жареных карасей фирменным блюдом Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников рассказал о фирменном блюде Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников назвал любимое фирменное блюдо Новосибирской области. Об этом он рассказал в эфире «Вести Новосибирск».

По словам главы региона, в Новосибирской области очень многонациональная кухня. Она собрана по традициям переселенцев разных регионов страны. Однако фирменным блюдом НСО Андрей Травников назвал жаренных карасей.

«Как утверждают жители районов, они везде разные. Разные озера, разные виды карасей, цвет, вкус, повадки, способ приготовления. Поэтому караси у нас действительно замечательные», — заявил губернатор.

Сейчас Новосибирская область готовится к международному форуму «Россия». Он пройдёт на ВДНХ в Москве, а открытие состоится 4 ноября 2023 года.

Напомним, что 20 октября в Первомайском районе Новосибирска состоится универсальная ярмарка.