В Первомайском районе Новосибирска 20 октября пройдет универсальная ярмарка

В пятницу, 20 октября, в Первомайском районе Новосибирска состоится универсальная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Мероприятие пройдет возле здания местной администрации, расположенной по адресу: Физкультурная улица, 7.

Жители города смогут приобрести фермерские продукты, мед, кондитерские изделия, дикоросы и посадочный материал. Помимо этого, до конца текущего года в городе запланированы еще два похожих мероприятия, которые состоятся 17 ноября и 22 декабря.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Митя Фомин снял в Новосибирске новый выпуск шоу «На все 100».