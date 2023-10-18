Митя Фомин снял в Новосибирске новый выпуск шоу «На все 100»

Новый выпуск шоу «На все 100» Мити Фомина был снят в Новосибирске.

Врач-анестезиолог областной больницы Михаил Иванцов 94 лет показал артисту, как умеет стоять на голове и отжиматься. 89-летний Владимир Иванов рассказал, что играет в большой теннис и закаляется в ледяных ваннах. Кроме того, 71-летняя Елена Зиневич продемонстрировала певцу свои навыки айкидо.

Певец Митя Фомин снял в Новосибирске новый выпуск своего шоу «На все 100». Героями программы стали пожилые люди, ведущие активный образ жизни.

В шоу также снялась 81-летняя мама певца Тамара Павловна. Она поделилась секретами долголетия в их семье.

Новосибирск в шоу представлен как красивый и зелёный город. Другие выпуски шоу были посвящены Крыму и Вологодской области.

Напомним, что новосибирский певец Митя Фомин рассказал, что для него идеалом женщины остается его мама. Он говорит, что у его матери нет качеств, которые он не приемлет.