ХК «Сибирь» обыграл «Торпедо» по буллитам на выезде

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл нижегородскую команду «Торпедо».

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» переиграла «Торпедо» в серии буллитов со счётом 5:4. Новосибирский хоккейный клуб прервал серию поражений. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».

Игроки «Торпедо» вели в счёте — 1:0, 3:1 и 4:3. Тем не менее, удержать преимущество им не удалось. Основное время закончилось с 4:4 на табло. У ХК «Сибирь» голами отметились Егор Климович (12), Владимир Бутузов (35), Энди Андреофф (38) и Тейлор Бек (60). Среди хозяев льда шайбы забросили Деннис Ян (2-я минута), Антон Сизов (27), Василий Атанасов (32) и Владислав Фирстов (43).

Победный бросок совершил Николай Прохоркин в серии буллитов. Так, ХК «Сибирь» прервала серию из шести поражений, а для «Торпедо» игра закончилась четвёртым поражением в последних пяти матчах КХЛ.

«Хорошая и интересная игра была. Мы знаем, что "Торпедо" много голов забивает, и мы много забили. Нам очень нужна была эта победа после шести поражений», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.

В Восточной конференции «Сибирь» заняла девятое место с 19 очками, а «Торпедо» оказалось на четвёртой строке Запада с 26 баллами.

Напомним, что самолет с новосибирскими хоккеистами из команды «Сибирь» не смог совершить посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного снегопада.

Ранее Сиб.фм публиковал фоторепортаж с матча ХК «Сибирь» против уральского «Автомобилиста».