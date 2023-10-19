Комбат «Веги» Андрей Панфёров признался в любви к творчеству Арбениной в Новосибирске

В беседе с «МК в Новосибирске» в Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров признался в любви творчеству Дианы Арбениной.

По словам Панфёрова, артистку он считает очень эрудированной женщиной и одной из самых запоминающихся. Он не только слушает все ее песни, но и поддерживает мнение, которое Арбенина высказывает на публику и в телепередачах. Однако Панфёров считает, что звёздам, которые выступают против СВО, нельзя сейчас проводить концерты. Он подчеркнул, что это связано с политической ситуацией в стране и все граждане должны быть более сплоченными.

Также Андрей Панфёров оправдывает мнение Арбениной тем, что она просто боится потерять связи.

«Она, скорее всего, хочет приобщиться к деятелям культуры, с которыми у неё хорошие отношения, разделяя их точку зрения. Такая же ситуация была с Пугачёвой. Они снимались в 2000-х в новогодних фильмах, которые создавала киевская киностудия. Не хотят терять связи. Плюс это путь к отступлению – всегда можно сказать, что ты против политики РФ и уехать», – прокомментировал Андрей Панфёров.

Напомним, что олимпийская чемпионка из Новосибирска София Позднякова вернула девичью фамилию.