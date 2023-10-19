Мать убившего учительницу школьника из Новосибирской области не пришла в суд

В Новосибирском областном суде вчера, 18 октября, должны были пересмотреть уголовное дело 19-летнего осуждённого за убийство учительницы из Мошковского района – суд отложили, так как не пришла его мама.

Трагедия в посёлке Смоленский Мошковского района произошла в июле 2020 года. На тот момент Валентина Болдырева была заместителем директора местной школы по воспитательной работе. 56-летняя учительница так любила свою работу, что буквально жила ей: местом её обитания стала пристройка к сельской школе.

16-летний парень забрался ночью к женщине. Он планировал её ограбить. Педагог проснулась от шума, но решила дать парню возможность исправиться: она позвонила его родителям и попросила забрать подростка, который считался трудным.

Тогда Алексей Р. проявил агрессию: он набросился на женщину с ножом и нанёс ей несколько ранений. От обильного кровотечения Валентина Болдырева скончалась, а родители так и не пришли.

Почти сразу подростка задержали. Следователи настаивали на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Так школьник попал в СИЗО. Как рассказывают очевидцы, парень вёл себя довольно агрессивно.

В итоге Алексея обвинили в убийстве, сопряжённом с разбойным нападением. В июле этого года Мошковский районный суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Подросток также выступал против назначенного наказания. Адвокат Алексея подал апелляционную жалобу, которую должны были рассмотреть вчера, 18 октября. Однако процесс не состоялся: в суд не пришла мама осуждённого, как и тогда, в момент убийства учительницы.

«Имелись препятствия к рассмотрению в апелляционном порядке жалобы адвоката и апелляционного представления государственного обвинителя, в связи с чем суд второй инстанции снял уголовное дело с рассмотрения и направил его в Мошковский районный суд для выполнения требований ст.389.7 упк РФ ( извещение законного представителя о принесенных жалобе и представления )»,

- рассказала Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Теперь Мошковский районный суд должен будет оповестить мать ставшего совершеннолетним убийцы о пересмотре дела – только тогда дело вновь окажется в областном суде.