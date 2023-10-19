Министр здравоохранения РФ Мурашко заявил, что ожирением в России страдают 11% населения

В России около 11% населения страдает ожирением. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«У нас сейчас еще одно такое направление борьбы – это ожирение. Уже 11% населения страдает этим», — заявил Мурашко.

Также он предложил сделать более простым получение медицинского доступа к занятиям физической культурой, чтобы не брать справку, а оформлять ее в электронно виде, не посещая врача. При этом человек должен регулярно проходить диспансеризацию или профилактические осмотры.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что согласно свежим мировым статистическим данным, ещё 20-30 лет назад ожирением страдали лишь единицы, а сегодня — 28,5% женщин и 15,3% мужчин. В 1980 году лишний вес был зафиксирован у 857 миллионов человек во всем мире, а сегодня — у 2,1 миллиарда.