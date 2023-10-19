Музыкант Стас Намин назвал отморозком приемного сына, убившего свою бабушку и брата

Артист никогда не считал его своим родственником.

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин в интервью «Газете.Ru» рассказал, что его приемный сын Роман, который убил свою бабушку и сводного брата, «всегда был отморозком».

Артист подчеркнул, что не общался с Романом много лет и никогда не считал его своим родственником. Намин также отметил, что Роман был сыном его бывшей жены Галины от ее первого брака. Намин заявил, что всегда считал его недостойным и низким человеком.

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