Новосибирск вошел в топ-15 самых счастливых городов России

Новосибирск вошел в список 15 самых счастливых городов России. Об этом сообщает «Авито», которые провели соцопрос среди населения. В нем участвовало около 10 тысяч человек.

В этом рейтинге лидируют Омск, Екатеринбург, Волгоград и Санкт-Петербург. В Новосибирске 40% работающих местных жителей оценили свою жизнь как удовлетворительную.

Эксперты исследовали факторы, влияющие на счастье на рабочем месте. Новосибирцы выделили стабильность и надежность организации как наиболее важные (41%), за ними следует приятный коллектив (35%). Также 34% жителей отметили гибкий график, 31% подчеркнули хорошие условия труда, а 23% обратили внимание на социальную значимость компании для общества.

Несмотря на высокую оценку рабочей среды, 46% жителей Новосибирска все равно испытывают «синдром воскресенья» — тревожное настроение перед началом новой рабочей недели.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском со дна залива подняли 14-тонный корабль «Святой Георгий».