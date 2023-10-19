Под Новосибирском со дна залива подняли 14-тонный корабль «Святой Георгий»

В Новосибирской области со дна Бердского залива подняли 14-тонный корабль, который пролежал на глубине 3 месяца.

В Новосибирской области со дна Бердского залива подняли14-тонный корабль «Святой Георгий», которое принадлежит частному лицу. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Для подъема судна на поверхность были изготовлены два больших понтона грузоподъемностью 14 тонн. Понтоны были закреплены к кораблю, используя технологические отверстия и клюзы на его бортах. Работы по закреплению понтонов заняли около трех часов.

Как отмечает руководитель компании «Dive-poisk» Константин Муравьев, оставлять судно на дне является дорогим удовольствием. За три месяца на дне Бердского залива корабль оброс ракушками, но его материалы не претерпели критических изменений. После подъема судна оно будет отремонтировано и снова будет готово к плаванию. Кроме того, затонувшее судно мешало работе причала.



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