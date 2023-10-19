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общество проиcшествия

Обрушение моста под Новосибирском: 26 человек отрезаны от населённого пункта

Фото: ТУАД

В Новосибирской области обрушился автомобильный мост.

Инцидент произошел в Чулымском районе Новосибирской области 19 октября. По данным ТУАД, железобетонный мост через реку Карасук в поселке Базово рухнул, предварительно, из-за крена опоры. Однако в ведомстве заявили, что регулярно проводили проверку технического состояния моста.

В результате происшествия, 26 человек оказались отрезанными от населённого пункта. Для 9 детей отменили занятия в школе.

Длина моста составляла 45 метров, разрушилось 30 метров.

В настоящее время организован проезд. Водители могут воспользоваться дорогой в Ордынское через поселок Петровский. Власти также рассматривают вопрос о восстановлении обрушившегося моста.

Напомним, в Новосибирске Toyota Vitz проехала на красный и сбила 10-летнего мальчика.

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Дамир Трубников

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