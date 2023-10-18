В Новосибирска Toyota Vitz проехала на красный и сбила 10-летнего мальчика

В Новосибирске 10-летнего мальчика госпитализировали после ДТП.

В Новосибирске женщина-водитель сбила на пешеходном переходе 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, 18 октября 32-летняя женщина двигалась на Toyota Vitz по улице Учительская, где проехала на красный сигнал светофора и сбила мальчика.

Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу с различными травмами.

На месте работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



Напомним, в Новосибирске фура сбила насмерть женщину на пешеходном переходе.