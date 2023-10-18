сегодня
18 октября, 18:47
пробки
8/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 97.34 | eur 102.7
сегодня
18 октября, 18:47
пробки
8/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 97.34 | eur 102.7
сегодня 18:02
общество проиcшествия

В Новосибирска Toyota Vitz проехала на красный и сбила 10-летнего мальчика

Фото: Госавтоинспекция НСО

В Новосибирске 10-летнего мальчика госпитализировали после ДТП.

В Новосибирске женщина-водитель сбила на пешеходном переходе 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, 18 октября 32-летняя женщина двигалась на Toyota Vitz по улице Учительская, где проехала на красный сигнал светофора и сбила мальчика.

Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу с различными травмами.

На месте работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Новосибирске фура сбила насмерть женщину на пешеходном переходе.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в