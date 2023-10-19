По нацпроекту в Новосибирской области созданы новые площадки ГТО

В Новосибирской области завершено строительство четырех новых площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО.

В этом году в Новосибирской области планируется построить 32 площадки ГТО, четыре из них по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», а 28 площадок по госпрограмме развития физкультуры и спорта в Новосибирской области.

«Мы видим, что площадки востребованы жителями. На них занимаются школьники, взрослые. Выбор тренажеров и гимнастических снарядов довольно большой и позволяет выполнять разнообразные упражнения», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

По его словам, в городах и селах области с 2015 года ведется активное строительство площадок ГТО.

На всех уже построенных площадках имеются тренажеры, гимнастические скамьи, турники, брусья и другие элементы для занятий физкультурой, выполнения нормативов ГТО.

Напомним, что в Новосибирске завершат капремонт школы №146 до конца года.