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общество

В Новосибирске завершат капремонт школы №146 до конца года

Фото: freepik

В новосибирской школе школе №146 завершат капитальный ремонт до конца 2023 года. Помещения будут соответствовать всем современным требованиям.

В январе 2023 года начались работы ремонта в новосибирской школе №146.

Сейчас школа состоит из двух соединенных корпусов и пристроенных мастерских. В первом корпусе располагаются начальные классы, а во втором – средние и старшие. Также обустраивается спортивная площадка и укладывается асфальт.

Школьники начальных классов смогут вернутся в школу уже во второй четверти, а ученики средних и старших классов – в январе 2024 года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что департамент образования сообщил даты осенних каникул.

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Валерия Митрохина
Журналист

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