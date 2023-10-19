В Новосибирске завершат капремонт школы №146 до конца года

В новосибирской школе школе №146 завершат капитальный ремонт до конца 2023 года. Помещения будут соответствовать всем современным требованиям.

В январе 2023 года начались работы ремонта в новосибирской школе №146.

Сейчас школа состоит из двух соединенных корпусов и пристроенных мастерских. В первом корпусе располагаются начальные классы, а во втором – средние и старшие. Также обустраивается спортивная площадка и укладывается асфальт.

Школьники начальных классов смогут вернутся в школу уже во второй четверти, а ученики средних и старших классов – в январе 2024 года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что департамент образования сообщил даты осенних каникул.