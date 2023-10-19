Под Новосибирском обрушился автомобильный мост

Из-за обрушения автомобильного моста отрезана одна улица, на которой проживают 26 человек.

В Чулымском районе Новосибирской области произошло обрушение автомобильного железобетонного моста 19 октября. Об этом сообщили в телеграм-канале ТУАД «Дороги НСО».

По данным ведомства, обрушился мост через реку Карасук в поселке Базово. Его длина составляла 45 метров. Обрушено 30 метров. В результате инцидента отрезанными оказались жители одной из улиц — 26 человек, из них 9 детей, для которых отменили занятия в школе.





Предварительно, обрушение произошло из-за крена опоры. В ТУАД заявили, что мост регулярно проверяли на техническое состояние.

Сейчас организован объезд. Сквозной проезд из Чулыма возможен на Ордынское, через поселок Петровский. Решается вопрос о восстановлении моста.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области за год в ДТП погибли 200 человек.