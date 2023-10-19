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проиcшествия

Под Новосибирском водитель «Сибагросоюза» упал в семечки и умер

Фото: Pexels.com

В Новосибирской области мужчина утонул в семечках. Потерпевший упал в яму, заполненную семенами, не смог выбраться и задохнулся. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в селе Половинное, когда 38-летний водитель компании «Сибагросоюз» семена подсолнечника. Вдруг мужчина случайно уронил монтировку в завальную яму. Он попытался вернуть упавший инструмент и полез в люк.

В конечном итоге мужчина не рассчитал свой вес и провалился в яму с семенами. Выбраться не получилось. Он погиб из-за нехватки воздуха.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске перед судом предстанет омич, который заказал киллера для убийства жены.

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Игорь Кириченко
Журналист

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