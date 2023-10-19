В Новосибирске перед судом предстанет омич, который заказал киллера для убийства жены

Омич, заказавший киллера для убийства собственной жены, предстанет перед судом в Новосибирской области.

Куйбышевский районный суд Новосибирска будет рассматривать уголовное дело 42-летнего жителя Омска, который обвиняется в покушении на убийство своей супруги.

По версии следствия, на фоне недопониманий и конфликтов во время бракоразводного процесса с супругой, мужчина отказался решать все проблемы мирным путём, тогда у него появилась идея заказать убийство жены.

«С этой целью он обратился к своему знакомому, которому предложил за денежное вознаграждение найти исполнителя убийства. Не желая принимать участие в планируемом особо тяжком преступлении, мужчина сообщил в правоохранительные органы», – пояснили в прокуратуре Омской области.

Тогда полицейский под видом киллера встретился с потенциальным заказчиком, который предложил за убийство супруги 700 тысяч рублей. Но этого омичу было мало и он заранее попросил избавиться еще от одной знакомой, но уже за сумму побольше – 1,5 миллионов.

В феврале 2023 года правоохранители инсценировали убийство жены, а самого мужчину задержали, когда он пытался передать деньги за «выполненную» работу.

Испугавшись, подозреваемый не стал признавать вину, объяснив, что это был просто розыгрыш.

Ранее Сиб.фм писал о том, что под Новосибирском незаконно регистрировали мигрантов за деньги.