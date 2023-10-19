Полковник Алексей Захаров возглавил управление МВД по Новосибирску

Захаров с1997 года служит в органах внутренних дел.

Полковник полиции Алексей Захаров стал новым руководителем Управления МВД по Новосибирску. Об этом сообщили в региональном главке.

Захаров родился в Новосибирске в 1977 году. Он служит в органах внутренних дел с 1997 года. Полковник окончил специальную среднюю школу милиции МВД России по специальности «правоохранительная деятельность», а также отучился в Омской академии МВД России в 2002 году.

Полковник полиции Юрий Горчаков ранее руководил управлением. С 2022 года Захаров был его заместителем.

Захарова награждали медалью МВД России «За отличие в службе» III степени, «За отличие в службе» II степени и «За отличие в службе» I степени. Он состоит в браке и воспитывает троих детей.

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