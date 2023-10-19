В Чите начали изготовление бронежилетов для бойцов в зоне СВО

Кроме того, добровольцы шьют маскировочные сети, носилки, подсумки и плащи-дождевики.

Жительницы Читы активно работают над изготовлением универсальной основы под бронежилетов для военнослужащих, которые находятся на СВО. Также женщины шьют маскировочные сети, носилки, плащи-дождевики и подсумки. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

Раньше читинки шили нижнее белье, снуды, балаклавы и даже вязали теплые носки. Но с весны все внимание уделяется изготовлению тактической экипировки. Все изделия по готовности отправляют с волонтерами в зону проведения специальной военной операции.

Буквально за месяц производство значимо выросло, так как неравнодушные горожане докупили промышленные швейные машинки и необходимые материалы. Для того, чтобы изготовить новинку бронежилета уже закупили фурнитуру и разработали лекала. Сам дизайн бронежилетов станет уникальным — в основу подойдёт любая пластина.

Напомним, новосибирский офицер выступил за отмену концерта Арбениной после критики СВО.