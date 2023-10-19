Пользователи WhatsApp* теперь могут использовать два аккаунта одновременно

Новую функцию добавили в популярном мессенджере WhatsApp*, благодаря которой пользователь может использовать два аккаунта одновременно. Об этом сообщили в официальном блоге компании.

«Теперь можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp* одновременно — например, личный и рабочий», — сообщили представители компании.

Теперь пользователям не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что можно случайно отправить сообщение не из того аккаунта.

Для того, чтобы завести второй аккаунт, потребуется еще один номер телефона и сим-карта.

Для создания второго профиля необходимо зайти в настройки и нажать на стрелку рядом с именем, после чего выбрать пункт «Добавить аккаунт».

WhatsApp* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в школа двух регионов России запретили переписываться в WhatsApp* и Telegram.