После распития водки под Новосибирском двое умерли и еще один в больнице

В посёлке Новосибирской области после распития водки двое мужчин умерли, а один находится в больнице.

В посёлке Маслянино двое мужчин скончались и еще один находится в больнице в критическом состоянии после употребления спиртного напитка, который был куплен в местном магазине.

Как сказали «СибМедиа» местные жители, все трое мужчин были обычными работягами и к алкоголю пристрастия не имели.

Другой житель предположил, что смерть была вызвана отравлением спиртным напитком. Так как двое из них были его хорошими знакомыми, он присутствовал у мужчин на похоронах и разговаривал с их сыновьями, но никто так и не знает точную причину. Третьего мужчину увезли в городскую больницу. На сегодняшний день он находится в тяжелом состоянии.

Представитель ГУ МВД по Новосибирской области сообщил, что в настоящее время проводится расследование, связанное со смертью двух мужчин.

Напомним, что в Новосибирске таинственно исчез пожилой мужчина в галошах.